На восстановление пострадавших от непогоды объектов Чечне выделили 113 млн руб.

Чеченская Республика получит около 113 миллионов рублей из федерального бюджета на восстановление четырёх объектов. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Чеченская Республика получит около 113 миллионов рублей из федерального бюджета на восстановление четырёх объектов, пострадавших от наводнений в марте–апреле этого года. Соответствующее решение опубликовано Правительством РФ.

Средства выделены бюджету республики как единовременная финансовая помощь для проведения капитального ремонта зданий, повреждённых вследствие неблагоприятных погодных условий и паводков весной 2026 года.

Финансирование направлено на восстановительные работы следующих социальных учреждений: Ножай-Юртовский реабилитационный центр для несовершеннолетних; республиканский центр для граждан с нарушениями ментального здоровья; Гудермесский центр социальной помощи семье и детям и Шалинский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями.

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