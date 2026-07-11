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НовостиОбщество11 июля 2026 4:59

На восстановление пострадавших от непогоды объектов Чечне выделили 113 млн руб.

Средства выделены бюджету республики как единовременная финансовая помощь для проведения капитального ремонта зданий
Татьяна ГУЩИНА
Чеченская Республика получит около 113 миллионов рублей из федерального бюджета на восстановление четырёх объектов.

Чеченская Республика получит около 113 миллионов рублей из федерального бюджета на восстановление четырёх объектов.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Чеченская Республика получит около 113 миллионов рублей из федерального бюджета на восстановление четырёх объектов, пострадавших от наводнений в марте–апреле этого года. Соответствующее решение опубликовано Правительством РФ.

Средства выделены бюджету республики как единовременная финансовая помощь для проведения капитального ремонта зданий, повреждённых вследствие неблагоприятных погодных условий и паводков весной 2026 года.

Финансирование направлено на восстановительные работы следующих социальных учреждений: Ножай-Юртовский реабилитационный центр для несовершеннолетних; республиканский центр для граждан с нарушениями ментального здоровья; Гудермесский центр социальной помощи семье и детям и Шалинский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями.

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