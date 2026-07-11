Два агрокласса откроют в школах Ипатовского округа на Ставрополье

Ребята будут знакомиться с новейшими агротехнологиями, смогут проводить эксперименты, создавать собственные проекты. Фото: администрация Ипатовского округа

С 1 сентября профильные агротехнические классы откроются в школе №2 села Большая Джалга и №13 поселка Винодельненского Ипатовского округа. Работа проводится в рамках регионального и национального проектов.

В Большой Джалге в помещении будущего агрокласса ведется ремонт. Уже подведены вода и канализация, в ближайшее время установят новую мебель, обустроят автоматизированное рабочее место учителя. Партнером выступило местное сельхозпредприятие. В поселке Винодельненском агрокласс появится в школе, где завершается капремонт. Оба профильные класса оснастят современным оборудованием.

«Ребята будут знакомиться с новейшими агротехнологиями, смогут проводить эксперименты, создавать собственные проекты. Это позволит приобрести ценные навыки, углубить знания в аграрной сфере и сделать осознанный выбор будущей профессии. Такой подход - важный шаг к тому, чтобы молодые специалисты в сфере АПК закреплялись на малой родине, - рассказали в пресс-службе администрации Ипатовского округа.

Между тем, в округе уже работают агроклассы в школе №14 города Ипатово и №7 поселка Советское Руно.

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