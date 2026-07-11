Более тысячи участников собрал фестиваль рыбной ловли в Предгорье на Ставрополье

Победителей определили в нескольких номинациях: «Юный рыбак», «Бывалый рыбак», «Клевая рыбачка» и «Трофейный улов». Фото: администрация Предгорного округа

В Предгорном округе Ставропольского края на озере рядом с хутором Новая Пролетарка состоялся традиционный праздник рыбной ловли, посвящённый Дню рыбака. На мероприятие приехали свыше тысячи участников и зрителей, для которых была развернута полевая кухня с горячей ухой и чаем.

Победителей состязаний определили в нескольких категориях: «Юный рыбак», «Бывалый рыбак», «Клевая рыбачка» и за самый крупный улов – «Трофейный улов». Самому младшему участнику фестиваля было пять лет, а самому старшему исполнилось семьдесят три года.

Рыбалка проходила по строгим правилам: каждому разрешалось использовать только одну удочку с двумя крючками. После официального взвешивания весь пойманный улов был бережно выпущен обратно в озеро.

По словам представителей администрации округа, теперь подобные турниры будут проходить четыре раза в год – зимой, весной, летом и осенью. Для соревнований выберут живописные и удалённые водоёмы территории. Кроме того, организаторы сообщили о запуске нового проекта под названием «Интерактивный паспорт рыболова». В этом документе будут фиксироваться результаты всех четырёх сезонных этапов, а участник, набравший наибольшее количество баллов за год, получит звание абсолютного чемпиона-рыболова Предгорного округа.

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