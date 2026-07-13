Сотрудники «Карачаево-Черкесскэнерго» стали героями федеральной фотовыставки «Надежные люди»

Экспозиция в Черкесске расположена на улице Первомайской. Фото: Надежда АЛАКАЕВА

В городе Черкесске открылась фотовыставка, посвященная работникам электроэнергетической отрасли. Проект «Надежные люди» – это масштабная инициатива Группы «Россети», посвященная сотрудникам крупнейшей электросетевой компании России. Проект призван рассказать о людях, которые обеспечивают надежное электроснабжение миллионов потребителей по всей стране, и популяризировать профессию энергетика. Проект реализован Группой «Россети» одновременно более чем в 20 городах страны.

Экспозиция в Черкесске расположена на улице Первомайской, где ежедневно проводят свой досуг сотни жителей и гостей столицы республики, и состоит из 27 фотографий специалистов Группы «Россети» из различных регионов России.

Проект призван рассказать о людях, обеспечивающих надежное электроснабжение миллионов потребителей по всей стране, и популяризировать профессию энергетика. Фото: Надежда АЛАКАЕВА

Одними из первых экспозицию посетили бойцы студенческого отряда, образованного на базе «Россети Северный Кавказ», которые увидели непростые будни сотрудников «светлой» отрасли: электромонтеров, инженеров, диспетчеров, водителей.

В числе героев фотовыставки и восемь сотрудников филиала «Россети Северный Кавказ» - «Карачаево-Черкесскэнерго». В этот проект энергетики Дмитрий Герасименко, Сергей Рязанцев, Александр Хабаров, Мусса Кохов, Ренат Шунгаров, Радмир Эбзеев, Михаил Сказкин и Тимур Байбаисов попали не случайно: каждый из них проявил преданность профессии, высокую ответственность и готовность к решению сложных, иногда нестандартных задач.

«Особенность работы сотрудников нашего филиала в том, что многие объекты расположены в высокогорье, в труднодоступной местности, и ребятам приходится непросто при проведении работ. Ежедневный труд наших специалистов не всегда заметен, но сопряжен с риском для жизни и здоровья. Поэтому я рад, что работа восьмерых сотрудников нашего филиала представлена на этой выставке», – отметил директор филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» Марат Гочияев.