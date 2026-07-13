Сотрудники «Карачаево-Черкесскэнерго» стали героями федеральной фотовыставки «Надежные люди»

В городе Черкесске открылась фотовыставка, посвященная работникам электроэнергетической отрасли. Проект «Надежные люди» – это масштабная инициатива Группы «Россети», посвященная сотрудникам крупнейшей электросетевой компании России. Проект призван рассказать о людях, которые обеспечивают надежное электроснабжение миллионов потребителей по всей стране, и популяризировать профессию энергетика. Проект реализован Группой «Россети» одновременно более чем в 20 городах страны.
Экспозиция в Черкесске расположена на улице Первомайской, где ежедневно проводят свой досуг сотни жителей и гостей столицы республики, и состоит из 27 фотографий специалистов Группы «Россети» из различных регионов России.
Одними из первых экспозицию посетили бойцы студенческого отряда, образованного на базе «Россети Северный Кавказ», которые увидели непростые будни сотрудников «светлой» отрасли: электромонтеров, инженеров, диспетчеров, водителей.
В числе героев фотовыставки и восемь сотрудников филиала «Россети Северный Кавказ» - «Карачаево-Черкесскэнерго». В этот проект энергетики Дмитрий Герасименко, Сергей Рязанцев, Александр Хабаров, Мусса Кохов, Ренат Шунгаров, Радмир Эбзеев, Михаил Сказкин и Тимур Байбаисов попали не случайно: каждый из них проявил преданность профессии, высокую ответственность и готовность к решению сложных, иногда нестандартных задач.
«Особенность работы сотрудников нашего филиала в том, что многие объекты расположены в высокогорье, в труднодоступной местности, и ребятам приходится непросто при проведении работ. Ежедневный труд наших специалистов не всегда заметен, но сопряжен с риском для жизни и здоровья. Поэтому я рад, что работа восьмерых сотрудников нашего филиала представлена на этой выставке», – отметил директор филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» Марат Гочияев.