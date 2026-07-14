Похожий на гранату предмет обнаружили в Ессентуках возле многоэтажки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ессентуках специалисты экстренных служб проверяют информацию о подозрительном предмете, похожем на гранату. Его обнаружили возле одного из домов на улице Долина Роз.

Как рассказал мэр города Владимир Крутников, о находке стало известно после сообщения очевидца. Информацию передали в экстренные службы. Сейчас на месте работают сотрудники полиции, территория вокруг обнаруженного предмета оцеплена.

Жителей попросили сохранять спокойствие и не приближаться к месту происшествия до завершения проверки.

«Прошу не приближаться к месту происшествия, сохранять спокойствие и доверять только официальным данным. Буду держать вас в курсе – как только появится новая информация, сообщу», – добавил Владимир Крутников.

Обновлено: после проверки стало известно, что предмет не представляет опасности.

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