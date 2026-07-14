Во Владикавказе прошел фестиваль «Вахтангов. Путь домой»

Зрителей порадовали огненным шоу и концертом. Фото: предоставлено ВТБ

Всероссийский театральный фестиваль «Вахтангов. Путь домой» во Владикавказе прошёл с 6 по 12 июля при поддержке ВТБ. Это был уже третий по счёту масштабный театральный праздник в столице Северной Осетии.

В программе мероприятия состоялись показы спектаклей театров из разных городов России, концерты, мастер классы и перфомансы. Спектакли прошли не только на главных театральных площадках Владикавказа, но и на улицах, площадях и в скверах города. Основную программу дополнила серия образовательных лекций от ведущих театральных экспертов.

Фестиваль завершился 12 июля большим праздником на площади Свободы – зрителей порадовали огненным шоу и концертом, хедлайнерами которого стали Клава Кока и группа «Отпетые Мошенники».

ВТБ на протяжении многих лет поддерживает Театр им. Е. Б. Вахтангова в Москве – носителя традиции известной вахтанговской школы. В этом году ВТБ во второй раз выступил генеральным партнёром Всероссийского театрального фестиваля во Владикавказе.