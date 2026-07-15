Аграриев Дагестана до октября обеспечат топливом по сниженной стоимости

Топливо будет поставляться по сниженной стоимости в течение трех месяцев. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Аграрии Дагестана смогут получать топливо по сниженной цене до октября, то есть до окончания сельскохозяйственных работ. Об этом сообщил врио министра сельского хозяйства и продовольствия республики Шамиль Рамазанов.

По его словам, льготные цены на горючее будут действовать три месяца, что обеспечит бесперебойное проведение уборочной кампании и своевременную подготовку к новому посевному сезону. Для обеспечения аграриев топливом определены три крупные компании-поставщика. Объемы топлива рассчитаны в первую очередь для полевых работ, а также для логистики сырья и готовой продукции.

«Топливо будет поставляться по сниженной стоимости в течение трех месяцев, что позволит без сбоев завершить уборочные работы и вовремя заложить основу для будущего урожая», – написал Рамазанов в своих соцсетях.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru