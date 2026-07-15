В Кабардино-Балкарии возрождают самый высокогорный город России

Тырныауз – единственный город России выше 1300 метров над уровнем моря. Фото: Алексей СТОЛЯРОВ

Сегодня Тырныауз переживает новое рождение – как промышленный центр и точка притяжения для туристов. Об этом рассказал министр промышленности КБР Шамиль Ахубеков в новой документалке тревел-блогера Алексея Столярова.

Тырныауз – единственный город России выше 1300 метров над уровнем моря. Его история началась в 1930-х с открытия месторождения вольфрама и молибдена, что дало старт строительству крупного горно-обогатительного комбината. После распада СССР комбинат закрылся, люди уехали, и город стал превращаться в призрак.

Надежда на возрождения города появилась несколько лет назад после успешных переговоров главы КБР Казбека Кокова с руководством госкорпорации «Ростех». Была достигнута договоренность о восстановлении комбината в окрестностях Тырныауза. Планируется, что проект будет реализован в два этапа: сначала начнется добыча золота, разведанные запас которого здесь превышают 80 тонн.

«В европейской части нашей страны таких запасов нет», – заявляет министр.

Затем планируется возобновить добычу вольфрама и молибдена. Ожидается, что комбинат создаст около тысячи рабочих мест только на добыче и переработке этих металлов. С учетом запуска золотого проекта эта цифра значительно вырастет. «При реализации таких масштабных проектов не забываем о развитии смежных отраслей», – говорит министр промышленности региона Шамиль Ахубеков, рассказывая Алексею Столярову о перспективах организации дополнительных рабочих мест.

Тырныауз уже привлекает гостей, следующих к Эльбрусу, сочетая индустриальное наследие и горную природу. Власти видят в возрождении комбината шанс дать вторую жизнь региону и не намерены его упускать.