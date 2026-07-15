Порядок компенсации ущерба от телефонных мошенников предложили в Минцифры Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Мицифре предложили порядок компенсации материального ущерба, причиненного телефонными мошенниками. Банк или мобильный оператор могут обязать возвращать деньги, если их подтвердится, что они могли спасти сбережения россиян.

Пострадавшие могут получить право обратиться в банк, через который перечислили деньги. Если выяснится, что организация действовала корректно и не могла остановить подозрительный перевод, то не возмещает средства. Тогда проводит проверку оператор связи, мог ли он определить мошенников.

«Банк или оператор возмещает ущерб в течение 30 дней, при трансграничных переводах – до 60 дней. Решение можно оспорить. Право на компенсацию закреплено во втором пакете мер по борьбе с кибермошенничеством, подписанном президентом в июне», – сообщили в издании BFM Кубань.

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