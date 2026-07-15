Убийцу сотрудницы кафе в Новокузнецке не отправят в колонию

Мужчину, убившего сотрудницу кафе в Новокузнецке, не отправят в колонию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новокузнецке прошел суд над местным жителем, который 2 сентября 2025 года напал на посетителей кафе. Неадекватный мужчина с ножом набросился на двух человек. Те успели сбежать наружу и заблокировать дверь, зовя на помощь. Об этом сообщили коллеги из издания VSE42.RU.

А вот сотрудница заведения спастись не смогла. Убийца дважды ударил девушку ножом. Она умерла на месте. Нападавшего задержала приехавшая на место полиция. На него сразу возбудили уголовное дело. Разбирательства длились больше девяти месяцев.

И вот убийца оказался на скамье подсудимых. Судье Кемеровского областного суда показали выписку, что обвиняемый страдает от психического расстройства. Исходя из этого, мужчину, признав виновным, не отправили за решетку, а назначили принудительное лечение в стационаре специализированного типа. Там медики будут вести за ним интенсивное наблюдение.

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