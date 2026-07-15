В акватории Каспийского моря Дагестана утонул подросток

На место происшествия незамедлительно выдвинулся местный спасательный гарнизон Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Дагестане погиб 15-летний мальчик. Как сообщили в пресс-службе МЧС по республике, сегодня оперативному дежурному поступил сигнал о тонущем человеке в районе села Инчхе в акватории Каспийского моря.

На место происшествия незамедлительно выдвинулся местный спасательный гарнизон в составе восьми человек личного состава и двух единиц техники.

«Спустя около 20 минут с момента получения сигнала тело подростка 2011 года рождения обнаружили очевидцы», – говорится в сообщении.

Сейчас сотрудники экстренных служб устанавливают все обстоятельства случившегося.

Спасатели Дагестана призывают граждан быть предельно внимательными и строго соблюдать правила безопасности. Категорически запрещается выходить в море в ночное время, а также при штормовом предупреждении и неблагоприятных метеорологических явлениях.

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