Глава СКР потребовал доклад по делу о смерти роженицы в Пятигорске

Обращение супруга и родственников погибшей было размещено в социальных медиа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал от и. о. руководителя следственного управления по краю Олега Сидорова предоставить подробный отчёт о расследовании уголовного дела, возбуждённого после смерти роженицы в Пятигорске.

Инцидент произошёл в июле 2025 года, когда женщина и её новорождённый ребёнок скончались во время родов. По мнению родственников погибшей, трагедия стала следствием некачественно оказанной медицинской помощи. Обращение мужа и других членов семьи было опубликовано в социальных сетях. В нём они указывают на то, что виновные до сих пор не наказаны, а также требуют разъяснений относительно происхождения травм и гематом у погибшей.

Стоит отметить, что краевое управление СК уже ведёт расследование по данному факту по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Руководитель ведомства поручил включить в доклад актуальную информацию о ходе следствия и мерах, принимаемых для проверки всех доводов из обращения родственников.

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