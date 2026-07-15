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НовостиПроисшествия15 июля 2026 19:23

Глава СКР потребовал доклад по делу о смерти роженицы в Пятигорске

Женщина и её ребёнок скончались при родах в июле 2025 года
Татьяна ГУЩИНА
Обращение супруга и родственников погибшей было размещено в социальных медиа.

Обращение супруга и родственников погибшей было размещено в социальных медиа.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал от и. о. руководителя следственного управления по краю Олега Сидорова предоставить подробный отчёт о расследовании уголовного дела, возбуждённого после смерти роженицы в Пятигорске.

Инцидент произошёл в июле 2025 года, когда женщина и её новорождённый ребёнок скончались во время родов. По мнению родственников погибшей, трагедия стала следствием некачественно оказанной медицинской помощи. Обращение мужа и других членов семьи было опубликовано в социальных сетях. В нём они указывают на то, что виновные до сих пор не наказаны, а также требуют разъяснений относительно происхождения травм и гематом у погибшей.

Стоит отметить, что краевое управление СК уже ведёт расследование по данному факту по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Руководитель ведомства поручил включить в доклад актуальную информацию о ходе следствия и мерах, принимаемых для проверки всех доводов из обращения родственников.

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