Режим беспилотной опасности действовал на Ставрополье почти 14 часов

На Ставрополье сняли режим беспилотной опасности Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье сняли режим беспилотной опасности. Он действовал почти 14 часов – с 17:17 15 июля до 7:01 16 июля. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров:

«На территории Ставропольского края отбой беспилотной опасности», – написал он в соцсетях.

Экстренные службы не сообщали ни о каких инцидентах. Также предупреждают, что некоторое время после объявление угрозы атаки БПЛА может плохо работать мобильная связь и интернет.

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