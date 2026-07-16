Опекунша из Кузбасса избивала девочку шваброй и заставляла спать на пороге

Жительница Кузбасса истязала ребенка и поплатилась свободой Фото: Алексей ФОКИН.

Жительница Кузбасса издевалась над опекаемой девочкой и поплатилась. Пугающая история вскрылась в 2024 году и наконец получила завершение. Мариинский городской суд приговорил 40-летнюю истязательницу с сроку, но обе стороны – и защиты, и обвинения – подали апелляцию на решение. Судья отклонил обе. Об этом сообщили коллеги из VSE42.Ru.

Следствие установило, что женщина оформила опеку над девочкой, оставшейся без родителей. Сперва все было нормально, но уже через год опекунша начала издеваться над ребенком. Поводом для наказания были даже самые мелкие провинности.

Женщина издевалась над ребенком за плохую уборку, жалобы воспитателю на пьянство опекунши, неправильное произношение слов при чтении. За последнее, например, истязательница ударила девочку лбом о стол. За плохой почерк заставляла стоять по 12 часов в углу холодной туалетной комнаты.

Опекунша наказывала девочку, избивая фрагментом швабры и ремнем. А однажды две недели заставляла спать обнаженной у холодного порога входной двери. Когда история вскрылась, правоохранители возбудили уголовное дело против женщины. Суд приговорил еще к четырем годам колонии и взыскал с нее 300 тысяч в пользу потерпевшей девочки. Обвинение просило увеличить срок и компенсацию до миллиона. Но судебная коллегия оставила решение без изменений. Оно уже вступило в силу.

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