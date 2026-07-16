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НовостиОбщество16 июля 2026 16:44

Прокуратура потребовала запустить в реки Ставрополья 10 млн осетров и стерляди

Предприятие эксплуатирует гидротехнические сооружения на Барсучковском водозаборе, но не компенсирует ущерб рекам
Татьяна ГУЩИНА
Предприятие обязано восстановить популяцию ценных рыб.

Предприятие обязано восстановить популяцию ценных рыб.

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

По решению суда предприятие, эксплуатирующее гидротехнические сооружения на Барсучковском водозаборе в Ставропольском крае, обязано восполнить популяцию ценных видов рыб. Иск был подан межрайонной природоохранной прокуратурой после проверки, которая выявила, что компания систематически забирает воду из водных объектов, не компенсируя при этом наносимый ущерб.

В частности, организация проигнорировала требование законодательства об искусственном воспроизводстве водных биоресурсов, что привело к сокращению численности осетровых и стерляди.

Суд обязал компанию выпустить в акваторию Азово-Черноморского бассейна более 10 миллионов мальков стерляди и свыше 200 тысяч мальков русского осетра. Ход исполнения судебного решения поставлен на контроль надзорного ведомства.

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