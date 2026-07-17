Ставропольские перевозчики до конца года получат 53 новых автобуса

Фото: мэрия Ставрополя

В Ставрополе перевозчики готовятся к обновлению автопарка общественного транспорта. На данный момент приобрели уже 18 автобусов среднего класса, а также 35 автобусов большой вместимости, один из которых уже протестировали на планируемом маршруте.

Также муниципалитет продолжает работу над переходом автобусов на регулируемый тариф. Это значит, что цены на проезд устанавливаются не перевозчиками, а государством или другими органами местного самоуправления. В 2026 году этот список пополнили еще 10 городских маршрутов.

«Добросовестные перевозчики заинтересованы в повышении качества транспортных услуг и готовы работать на регулируемых тарифах. Сегодня 21 маршрут из 55 городских направлений уже работают по регулируемому тарифу», – прокомментировал мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

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