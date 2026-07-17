Более четырех тысяч нарушений трудового законодательства вскрыли на Ставрополье

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

В Ставропольском крае вскрыли более четырех тысяч нарушений трудового законодательства за первую половину 2026 года. По результатам прокурорских проверок возбуждено семь уголовных дел. Вопросы соблюдения трудовых прав жителей края остаются на контроле прокурора Юрия Немкина.

«Всего в результате вмешательства надзорного ведомства погашена задолженность по заработной плате в размере около 262 млн рублей перед 1459 работниками; в пользу трудящихся и их семей взысканы различные компенсации за нарушение их прав на сумму 2,8 млн рублей», – рассказали в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Так, например, прокуратура Кочубеевского округа узнала о невыплате 49 работникам организации долга по зарплате на сумму около восьми миллионов рублей. А в Кисловодске строительная компания недоплатила 99 сотрудникам более чем 25 млн рублей.

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