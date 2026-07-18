В Ингушетии за год втрое выросло количество стобалльников

Стобалльники демонстрируют высокие результаты по истории, химии, биологии, русскому языку, информатике и литературе. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Республике Ингушетия число выпускников, получивших максимальный балл по итогам ЕГЭ, за год увеличилось почти в три раза и достигло 24 человек. Об этом рассказал глава региона Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, нынешние результаты стали лучшими за последние годы: сто баллов на экзамене получили 24 школьника, что значительно превышает показатели прошлых лет – девять стобалльников в 2025 году и одиннадцать в 2024-м. Глава республики сообщил, что такие успехи являются результатом совместной работы учеников, их родителей и учителей, которые вкладывают много сил и знаний в образование детей.

Так, высокие баллы были получены по химии, истории, русскому языку, литературе , информатике и биологии. Примечательно, что максимальные результаты показали не только школьники из крупных городов, но и школьники из сельских школ и районных центров.

Кроме того, отмечается рост средних баллов по большинству предметов. В 2026 году средний результат по русскому языку составил 52 балла, по профильной математике – 60, биологии – 62, физике – 57, английскому языку – 56, информатике – 50.

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