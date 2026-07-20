В Шпаковском округе после атаки БПЛА перекрыли дороги для проезда спецслужб Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В Шпаковском округе, а также на севере Ставрополя после атаки БПЛА перекрыли два участка дороги для проезда спецслужб. На данный момент ведется работа по устранению двух пожаров – в хуторе Вязники и в северной части краевой столицы.

«Участок дороги от ж/д переезда до улицы Батайской и участок автодороги Северный обход от гипермаркета “Лента” до АО “Ростсельмаш” поворот на улицу Ставропольская будут закрыты для проезда транспортных средств для беспрепятственного проезда спец. служб», – сообщил в соцсетях глава Шпаковского округа Игорь Серов.

Со слов губернатора края Владимира Владимирова, пострадавших или погибших в результате атаки БПЛА нет. Жители Вязников эвакуированы из-за опасности детонации взрывоопасных материалов.

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