Более семи тысяч ставропольчанок получают пособие по беременности и родам Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье более семи тысяч беременных женщин получают единое пособие от Отделения Соцфонда. Размер пособия в крае составляет от 9289 рублей до 18579 рублей – в зависимости от дохода семьи. Социальную выплату можно получить за период с месяца постановки на учет, но не ранее наступления шестой недели беременности.

«Важно, что с 21 июля уход за нетрудоспособными людьми будет засчитываться как уважительная причина отсутствия доходов в том случае, если заявитель или члены его семьи ухаживали за близким родственником: ребенком, родителем, братом или сестрой, бабушкой, дедушкой или внуком. При этом необходимо представить в клиентскую службу регионального Отделения Соцфонда документы, подтверждающие родство с тем, за кем ведется уход» – объяснила управляющая Отделением СФР по Ставропольскому краю Елена Долгова.

Чтобы получить пособие, женщине необходимо подать только заявление на портале госуслуг, в клиентской службе Соцфонда или МФЦ. Остальные сведения отделение СФР по Ставропольскому краю запросит самостоятельно. Выплата доступна для семей, чей доход не превышает региональный прожиточный минимум в 17045 рубля, а также доход трудоспособных членов семьи должен быть не менее восьми МРОТ за расчетный период 12 месяцев (в 2026 году – это 216 744 рубля). Также одним из основных требованием для получения социальной помощи является постановка на учет по беременности до наступления 12-й недели срока.

А ранее сообщалось, что с 1 июля 2026 года на Ставрополье появилась новая мера поддержки – ежегодная семейная выплата. Родителям вернут часть уплаченного подоходного налога (НДФЛ) за предыдущий год. Деньги положены официально работающим родителям, усыновителям, опекунам и попечителям, которые воспитывают двух и более детей. Возраст детей – до 18 лет (или до 23 лет, если ребёнок учится очно). Заявление могут подать оба родителя.

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