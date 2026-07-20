На Ставрополье израсходовали 53 противоградовых изделия «Алазань-6» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье использовали 53 противоградовых изделия «Алазань-6» для предотвращения выпадения крупного града в крае. Противоградовые работы проводились 19 июля с 2026 года с 15:43 до 17:13.

«Выпадение твердых осадков в виде града диаметром до двух сантиметров отмечалось близ хутора Раздольный Кочубеевского муниципального округа. По радиолокационным данным выпадение твердых осадков на ЗТ отмечалось в Кочубеевском и Предгорном муниципальных округах. На ПТ они возможно достигли поверхности земли в Кочубеевском, Андроповском, Шпаковском, Новоселицкий и Грачевском муниципальных округах и Петровском городском округе Ставропольского края, а также в КЧР» – рассказали в Ставропольской ВС Росгидромета.

В Кочубеевском округе и Андроповской ВЧ в Предгорном округе обработали шесть конвективных ячеек. Одна из них – потенциально градоопасная конвективная ячейка I категории, три градоопасных ячейки II категории и две сверхмощных градовых ячеек IV категории. На данный момент результаты работ уточняются.

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