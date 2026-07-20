СКР возбудил уголовное дело после смерти младенца в роддоме Ессентуков

СК возбудил дело после гибели младенца в роддоме Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ессентуках следователи возбудили уголовное дело после смерти младенца в роддоме. По данным СКР, 12 июля ребенок умер в отделении реанимации. Родные говорят, что он был абсолютно здоровый после рождения 2 июля. Но после выписки через четыре дня начались проблемы.

«С целью установления всех обстоятельств произошедшего в следственном отделе по городу Ессентуки возбуждено уголовное дело», – сообщили в СУ СКР по Ставрополью.

Сейчас следователи устанавливают причины трагедии и назначили судебные экспертизы. СК возбудил дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). По ней грозит до трех лет колонии.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru