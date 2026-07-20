В Кузбассе пять часов тушили загоревшийся гостевой домик Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Шерегеше Кемеровской области пять часов тушили загоревшийся гостевой дом. Экстренные службы о погибших или пострадавших не сообщали. Виновных в происшествии ищут. Об этом сообщают в издании VSE42.RU.

«В результате пожара: сгорели стены внутри и снаружи дома, сгорела и обрушилась крыша на площади 96 квадратных метра. Общая площадь пожара – 96 квадратных метров» – сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области.

Сообщение о пожаре поступило в диспетчерскую службу в 00:54. На тушение возгорания отправили три единицы спецтехники и шесть специалистов. На место также прибыли медики и полиция. Пожар удалось устранить в 5:50, спустя почти пять часов после обращения в экстренные службы.

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