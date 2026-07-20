Более 120 единиц нового оборудования получили Центры здоровья Ставрополья

Своевременное выявление факторов риска позволяет предотвратить развитие серьезных заболеваний. Фото: минздрав СК

На Ставрополье в рамках национального проекта завершили дооснащение современным диагностическим оборудованием пяти центров здоровья для взрослого населения края. Как рассказали в минздраве СК, было доставлено 126 единиц оборудования на сумму более 13 млн рублей.

«Оснащение затронуло медорганизации пяти территорий. Так, 12 единиц оборудования получила Изобильненская районная больница, 12 – Городская больница Невинномысска, 20 – Пятигорская городская поликлиника №1, 28 – Георгиевская райбольница и 54 – Степновская райбольница», – говорится в сообщении ведомства.

Центры здоровья проводят комплексную оценку состояния организма с использованием экспресс-методов: измеряют давление, уровень глюкозы и холестерина в крови, степень ожирения, определяют состояние сердца, бронхолегочной системы, позвоночника и головного мозга. Новое оборудование предназначено для выявления факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний.

Оснащение центров здоровья современным диагностическим оборудованием – важнейший шаг в профилактике неинфекционных заболеваний. Именно на этом направлении можно добиться наибольшего эффекта в сохранении здоровья населения. Благодаря нацпроекту жители края могут бесплатно пройти комплексное обследование в центрах здоровья, получить индивидуальную программу профилактики и рекомендации по здоровому образу жизни.

Своевременное выявление факторов риска позволяет предотвратить развитие серьезных заболеваний, что напрямую способствует увеличению продолжительности и качества жизни. В 2027 году в крае планируют открыть еще три центра здоровья.

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