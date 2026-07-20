На Ставрополье убрали чуть более половины площадей посевов

Жатва продолжается, погода не подводит. Фото: минсельхоз СК

Экватор жатвы на Ставрополье преодолен. Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства региона, на данный момент уже убрано почти 56% площадей. Это более 1,2 миллиона гектаров.

«Наши хлеборобы к сегодняшнему утру намолотили более 5,1 миллиона тонн зерна», – говорится в сообщении министерства.

Также уже есть данные по округам. Так, самый увесистый каравай пока у Красногвардейского округа. Там аграрии собрали более 445 тысяч тонн. На втором месте – Арзгирский округ, с текущим результатом 418 тысяч тонн. А в Ипатовском округе сельхозапроизводители собрали более 360 тысяч тонн зерна. Жатва продолжается, погода не подводит.

Напомним, ранее сообщалось, что в этом году на Ставрополье использовали 53 противоградовых изделия «Алазань-6» для предотвращения выпадения крупного града в крае. Противоградовые работы проводились 19 июля с 2026 года с 15:43 до 17:13 мск.

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