В Ставрополе открыли пространство для обучения и свободной игры в шахматы

Здесь планируют проводить турниры, лекции ведущих шахматистов, тематические кинопоказы и встречи. Фото: минспорта СК.

В Парке Победы Ставрополя открылся Шахматный дом – новое общедоступное пространство для турниров, обучения и свободной игры. Как рассказали в пресс-службе министерства физической культуры и спорта региона, шахматы остаются одним из самых востребованных интеллектуальных видов спорта. В Ставропольском крае ими занимаются 18,5 тысячи человек. Теперь у большого шахматного сообщества региона появилось собственное пространство для встреч, тренировок и соревнований.

В церемонии открытия приняли участие зампредседателя правительства края Иван Нифонтов, министр спорта Вероника Тайдакова, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, ректор Невинномысского медицинского института Станислав Наумов, представители Федерации шахмат края, спортсмены и жители города.

Важной частью церемонии стало подписание соглашения о сотрудничестве между министерством физической культуры и спорта Ставропольского края и Ставропольской епархией. Совместная работа будет направлена на поддержку молодёжи, проведение спортивных и просветительских мероприятий, а также развитие проектов, основанных на принципах честности, ответственности и уважения.

«Шахматный дом будет бесплатно открыт для жителей и гостей Ставрополя. Здесь планируют проводить турниры, лекции ведущих шахматистов, тематические кинопоказы и встречи. В перспективе на площадке появится профессиональная шахматная библиотека», – рассказали в министерстве.

А первым соревнованием в новом пространстве стал турнир среди детей участников специальной военной операции.

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