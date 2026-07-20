В Невинномысске под колеса машины попали три юных жительницы города

Все три местные жительницы с травмами были доставлены в отделение городской больницы. Фото: ГАИ СК.

Трое пешеходов пострадали этим вечером на Ставрополье из-за невнимательного водителя. Как сообщили в пресс-службе ГАИ по краю, ДТП произошло около 18 часов 57 минут на улице Калинина.

«Водитель автомобиля «Лада» совершил наезд на 18-летнего, 17-летнего и 7-летнего пешеходов, которые пересекали проезжую часть автодороги по пешеходному переходу», - говорится в сообщении ведомства.

В результате автоаварии, все три местные жительницы с травмами были доставлены в отделение городской больницы. Автоинспекторы выяснили, что наезд допустил 25-летний житель Краснодарского края, который ранее к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения не привлекался. Также известно, что во время аварии он был трезв.

По факту ДТП проводится проверка. Детальные обстоятельства происшествия уточняются.

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