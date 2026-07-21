В Чечне запустили серийное производство комплексов радиоэлектронной борьбы

В условиях активного применения беспилотной авиации средства радиоэлектронной борьбы являются одним из ключевых элементов защиты. Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

На базе Российского университета спецназа имени В. В. Путина в Чечне стартовало серийное производство современных систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Как сообщил глава республики Рамзан Кадыров, в них будет учтен опыт бойцов подразделений «Ахмат» в зоне спецоперации.

«Знания и практические навыки, приобретенные на поле боя, стали основой для разработки технологий, которые напрямую влияют на безопасность и жизнь наших бойцов, – сказал он. – Запуск серийного производства передовых комплексов РЭБ, созданных с учетом опыта подразделений «Ахмат» и специалистов университета, является ярким примером этого».

По его словам, в условиях активного использования беспилотников средства радиолокационного противодействия играют ключевую роль в защите военнослужащих.

«Российский университет спецназа имени В. В. Путина также активно участвует в реализации этих инициатив. Благодаря всесторонней поддержке его куратора Адама Кадырова здесь продолжается работа над перспективными проектами, нацеленными на создание современных технологий, необходимых в боевых условиях», – рассказал глава Чечни.

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