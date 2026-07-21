Ночью 21 июля на Ставрополье объявили режим беспилотной опасности Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Ночью 21 июля на территории Ставропольского края объявили режим беспилотной опасности. Он начал действовать в 3:37. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Владимир Владимиров:

«Уважаемые земляки! На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность. Следите за передаваемыми сообщениями. За помощью обращайтесь по единому телефону экстренных служб “112”».

Во время действия угрозы атаки БПЛА необходимо укрыться в помещении с несущими стенами и без окон. Местных жителей просят следить за передаваемыми сообщениями. Также возможны ограничения в работе мобильного интернета.

Обновлено: режим беспилотной опасности сняли в 9:21.

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