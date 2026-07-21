Губернатор Ставрополья поручил минпрому найти новое решение топливной проблемы Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Ставрополья поручил краевому минпрому найти решение ситуации с топливом. Он также прокомментировал нынешнюю обстановку с бензином в регионе.

«Ситуация с топливом остается непростой, есть проблемы с логистикой. Среди причин – топливные компании перестают отгружать ГСМ во время действия режима беспилотной опасности. Это в свою очередь тормозит процесс доставки горючего на автозаправки», – написал губернатор в своих соцсетях.

Также подняли вопрос о топливном обеспечении аграриев в активный период сельскохозяйственных работ. Со слов ведущих производителей, у них запасено достаточно топлива. Для малых предприятий Владимир Владимиров поручил найти и привлечь второго регоператора снабжения бензином.

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