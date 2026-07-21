На Ставрополье свиней, больных АЧС, будут выкупать по рыночной цене

Фото: Наталья ВАРСЕГОВА. Перейти в Фотобанк КП
В Красногвардейском округе Ставропольского края свиней, которые больны АЧС (африканская чума свиней), будут выкупать по рыночной цене. Это необходимо чтобы компенсировать убытки, которые понесут фермеры из-за зараженных животных. Такое поручение дал губернатор на еженедельном рабочем совещании.
«Прошу не допустить социальной напряженности. Если возникнет необходимость изъятия поголовья свиней, необходимо обеспечить достойную компенсацию – на уровне конкурентной рыночной цены. Люди должны понимать, что мы действуем в их интересах, поэтому важно заранее объяснять все принимаемые меры и быть в постоянном контакте с жителями», – прокомментировал губернатор Владимир Владимиров.
Он также поручил провести расследование о первоисточнике инфекции. Сейчас продолжают вести разъяснительную работу с местными жителями, чтобы предотвратить панику среди населения.
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