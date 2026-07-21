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НовостиОбщество21 июля 2026 13:35

На Ставрополье свиней, больных АЧС, будут выкупать по рыночной цене

Такое поручение дал губернатор края на еженедельном совещании
Виктория КУЗНЕЦОВА
На Ставрополье свиней, больных АЧС, будут выкупать по рыночной цене

На Ставрополье свиней, больных АЧС, будут выкупать по рыночной цене

Фото: Наталья ВАРСЕГОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Красногвардейском округе Ставропольского края свиней, которые больны АЧС (африканская чума свиней), будут выкупать по рыночной цене. Это необходимо чтобы компенсировать убытки, которые понесут фермеры из-за зараженных животных. Такое поручение дал губернатор на еженедельном рабочем совещании.

«Прошу не допустить социальной напряженности. Если возникнет необходимость изъятия поголовья свиней, необходимо обеспечить достойную компенсацию – на уровне конкурентной рыночной цены. Люди должны понимать, что мы действуем в их интересах, поэтому важно заранее объяснять все принимаемые меры и быть в постоянном контакте с жителями», – прокомментировал губернатор Владимир Владимиров.

Он также поручил провести расследование о первоисточнике инфекции. Сейчас продолжают вести разъяснительную работу с местными жителями, чтобы предотвратить панику среди населения.

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