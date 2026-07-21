Виновник ДТП на Ставрополье заплатит за эвакуацию вертолетом санавиации Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура через суд обязала виновника ДТП возместить деньги, которые власти потратили на эвакуацию пострадавшего. После аварии 55-летнего мужчину в тяжелом состоянии увезли с места аварии на вертолете санавиации. Средства на это выделили из бюджета.

«В марте 2023 года бригадой санитарной авиации из станицы Курской в Ставрополь для лечения доставлен 55-летний мужчина, получивший травмы в результате дорожно-транспортного происшествия. Постановлением суда виновник ДТП привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей», – рассказали о произошедшем в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Позже надзорники отправили в суд иск о взыскании расходов на оплату санитарно-авиационной эвакуации. На нее потратили 771 тысячу рублей. Платить придется виновнику ДТП. Требования прокурора суд удовлетворил в полном объеме.

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