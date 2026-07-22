Юбилей столицы Ингушетии Назрани отметят гастрофестивалем и высадкой аллеи

245-летие города отметят в октябре. Фото: пресс-служба администрации Назрани.

Осенний юбилей старейшего города Ингушетии обещает быть насыщенным: Назрань готовится отметить своё 245-летие. Как сообщили в правительстве региона, жителей и гостей столицы ждёт яркий гастрономический фестиваль и закладка новой памятной аллеи.

Программа праздника этим не ограничится. Городу посвятят специальный документальный фильм, а в рамках проекта «Человек труда» расскажут о людях, которые внесли значительный вклад в его развитие. Глава Назрани Руслан Оздоев уже проконтролировал ход подготовки на рабочем совещании.

Сама Назрань сегодня – это динамичный город с более чем 120-тысячным населением, чья история официально ведётся с 1781 года. Кульминация торжеств намечена на октябрь. Одним из главных подарков городу станет обновлённая аллея Победы. Проект благоустройства этой территории был признан лучшим на Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений, что придаёт будущему юбилею особое значение.

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