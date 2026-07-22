Жители Кузбасса заметили АЗС с бензином за 10 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новокузнецке местным жителям показалось, что на АЗС начали продавать бензин за 10 рублей. Необычную стоимость на топливо заметили местные жители на одной из заправок города.

Горожане присылали фото и видео, где АИ-95 на одной из АЗС стоил каких-то 10,90 рубля за литр. Необычная цена вызвала бурное обсуждение в социальных сетях. Однако комментаторы все же пришли к выводу, что никакой сенсации нет. Об этом сообщили коллеги из издания VSE42.RU.

Кто-то из пользователей предположил, что такая цена связана с отсутствием места на табло. Оказалось, что цены на заправке вполне обычные – вместо 10,90 рубля за литр он стоит 100,90 рубля. Так и разрушился миф о крайне дешевом бензине в Новокузнецке.

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