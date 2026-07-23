Крупнейший ветропарк России запустили в Дагестане

Фото: администрация главы Дагестана

В Дагестане запустили крупнейший ветропарк России – Новолакскую ветроэлектростанцию мощностью 300 МВт. Объект смогли построить и ввести в эксплуатацию за рекордный срок. На все работы потратили всего два года. Власти считают проект одним из самых амбициозных в сфере «зеленой» энергетики. Плановая выработка ВЭС – 879 млн кВт⋅ч.

На строительство ветропарка потратили почти 50 млрд рублей, полученных из инвестиций. Всего специалисты построили 120 установок высотой с 50-этажный дом. Как сказал врио главы Дагестана Федор Щукин, республика как регион с электродефицитом ценит каждый такой объект. Это позволяет существовать без внешних поставок электричества.

«Мы движемся системно. В этом году запустили Дербентскую и Ногайскую солнечные станции. Строим малые ГЭС на Самуре, горную солнечную станцию с накопителем в Ахтынском районе. В сумме эти проекты дадут прирост почти 500 МВт – четверть от всей мощности энергосистемы Дагестана», – говорит врио главы Дагестана Федор Щукин.

Отдельно руководитель республики поблагодарил федеральных коллег и всех, кто вложил силы в масштабный проект – инженеров, строителей, энергетиков. Щукин добавил, что держит на контроле выполнение всех социальных обязательств перед людьми.

При этом в планах у дагестанских властей создать еще больше объектов «зеленой» энергетики. Федор Щукин заявил, что для этого в республике есть огромный природный потенциал, инвесторы, заинтересованные в новых проектах, и понимание, что нужно Дагестану.