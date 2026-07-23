Бензин на Ставрополье подорожал на 2,14% за минувшую неделю Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Автомобильный бензин продолжает дорожать на Ставрополье. Средняя стоимость горючего за неделю выросла на 2,14% и достигла 84,54 рубля за литр. Такие данные дает Северо-Кавказстат.

Сильнее всего поднялась стоимость бензина марки АИ-92 – прирост составил 5,19%. Литр обойдется автомобилистам в среднем –80,27 рубля. Меньше всего изменения в цене коснулись АИ-98. Цена за литр осталось примерно той же – 98,73 рубля. Бензин АИ-95 незначительно подешевел (-0,44%) и сейчас стоит 87,61 рубля за литр.

А дизельное топливо подорожало за неделю на 0,69%. Литр в среднем обойдется ставропольцам в 91,93 рубля.

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