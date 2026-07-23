В Чечне после реконструкции открыли мемориал солдатам и офицерам 6-й роты

Монумент посвящен подвигу воинов, которые 26 лет назад приняли неравный бой с боевиками в Аргунском ущелье. Фото: СУ СКР РФ по ЧР

В Шатойском районе у села Улус-Керт сегодня состоялась церемония открытия обновленного памятника десантникам легендарной 6-й роты. Монумент посвящен подвигу воинов, которые 26 лет назад приняли неравный бой с боевиками в Аргунском ущелье и до конца остались верны присяге.

Бой между крупными силами отступавших из окружения боевиков и отрядом российских десантников произошел с 29 февраля по 1 марта 2000 года на высоте 776. В ходе кровопролитного сражения погибли 84 десантника, но рота предотвратила прорыв около двух тысяч участников незаконных бандформирований, уничтожив несколько сотен из них.

За проявленный героизм 22 военнослужащим присвоено звание Героя России; 68 бойцов награждены орденом Мужества. Изначально гранитный крест высотой 2,6 метра был установлен на месте боя в 2017 году. На нем высечена надпись: «Памяти павших».

В торжественной церемонии открытия после реконструкции приняли участие представители власти, командование Воздушно-десантных войск, родные погибших героев и молодежь. Участники почтили память павших минутой молчания. Молодые активисты выпустили в небо белые шары как символ светлых душ защитников Отечества, после чего состоялось возложение цветов к подножию монумента.

Напомним, арабские наемники и чеченские сепаратисты потеряли около полутысячи человек. А из 90 десантников в живых осталось шестеро.

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