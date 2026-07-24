Чиновник администрации Буйнакска отстранен от должности за мошенничество

В Дагестане отстранили чиновника за мошенничество Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Суд в Дагестане принял решение временно отстранить от исполнения обязанностей главу аппарата администрации города Буйнакска. Чиновник подозревается в совершении мошеннических действий с использованием своего служебного положения, а также в служебном подлоге. Об этом сообщается в соцсетях пресс-службы Верховного суда региона.

Судебная инстанция рассмотрела обращение следователя и постановила на время следствия лишить подозреваемого доступа к руководящей должности. Судьи пришли к заключению, что пребывание фигуранта на посту создает угрозу продолжения незаконных действий, может привести к давлению на свидетелей или участников процесса, а также к уничтожению улик по делу.

По информации следственных органов, противоправные деяния были осуществлены в период, когда чиновник руководил управлением архитектуры, градостроительства и имущественно-земельных отношений администрации округа. Предполагается, что он вносил недостоверные данные о проведении внутренних работ в офисах в муниципальные контракты и акты приемки-передачи. В результате этих махинаций из бюджета были похищены 112 тысяч 691 рубль.

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