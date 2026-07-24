В Дагестане директора школы подозревают в халатности с ущербом в три млн рублей

Руководитель образовательного учреждения подозревается в преступной небрежности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кизилюртовском районе Республики Дагестан возбуждено уголовное производство в отношении директора местной школы. Руководитель образовательного учреждения подозревается в преступной небрежности, которая нанесла бюджету ущерб на сумму более трех миллионов рублей.

Согласно материалам следствия, руководитель допустила грубое нарушение правил безопасности: она передала подчиненному сотруднику флеш-накопитель с ключом квалифицированной электронной подписи. В дальнейшем директор не осуществляла должного контроля за этим цифровым инструментом. Вследствие этого злоумышленники длительное время использовали подпись для оформления фиктивной документации и начисления заработной платы гражданам, которые фактически никогда не работали в данной школе.

В результате данных противоправных действий министерству образования и науки региона был причинен финансовый ущерб, превышающий 3,1 миллиона рублей. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации (халатность). Следственные органы продолжают работу по сбору доказательств и установлению всех обстоятельств произошедшего.

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