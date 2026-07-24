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НовостиОбщество24 июля 2026 6:20

Восемь часов длился режим беспилотной опасности на Ставрополье

Угроза атаки БПЛА возникла в ночь на 24 июля
Виктория КУЗНЕЦОВА
Восемь часов длился режим беспилотной опасности на Ставрополье

Восемь часов длился режим беспилотной опасности на Ставрополье

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Больше восьми часов действовал режим беспилотной опасности на Ставрополье. Его объявили 23 июля в 22:48 и сняли только 24 июля в 6:52. Об этом в своих соцсетях написал губернатор региона Владимир Владимиров:

«На территории Ставропольского края отбой беспилотной опасности».

Во время действия угрозы атаки БПЛА необходимо укрыться в помещении с несущими стенами и без окон. Местных жителей просят следить за передаваемыми сообщениями. Также возможны ограничения в работе мобильного интернета.

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