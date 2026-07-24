Электронные сигареты и жидкости для них на 2,2 млн рублей изъяли на Ставрополье

Фото: УФСБ России по СК

В Ессентуках задержали 35-летнего предпринимателя, который торговал электронными сигаретами и жидкостями для них. Проблема лишь в том, что табачная продукция оказалась без обязательной маркировки. Сумма товара составила 2,2 млн рублей. О преступлении узнали силовики и нагрянули на шесть точек с обыском.

«В ходе обысков полицейские изъяли из принадлежащих бизнесмену торговых точек свыше тысячи единиц электронных одноразовых систем курения и жидкости для паровых курительных устройств. Общая рыночная стоимость изъятого товара в розничной сети превышает 2,2 млн рублей», – сообщили в МВД Ставропольского края.

Самого предпринимателя задержали. На него возбудили уголовное дело по пункту «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ (сбыт товаров и продукции без маркировки). Ему грозит до шести лет колонии или крупные штрафы и арест.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы», - уточнили в УФСБ России по Ставропольскому краю.

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