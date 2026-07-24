«Россети Северный Кавказ» отремонтировали более 1100 км линий электропередачи в Дагестане

В 2026 году «Россети Северный Кавказ» направят свыше 1,7 млрд рублей на плановый ремонт и техническое обслуживание энергообъектов в Дагестане. Фото: Руслан ЮСУПОВ

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» продолжают работу в рамках Программы технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого комплекса Республики Дагестан. В I полугодии 2026 года энергетики отремонтировали 1 124 км линий электропередачи (ЛЭП) различного класса напряжения.

Специалисты также заменили на ЛЭП 695 дефектные опоры и почти 85 км ветхого провода, в том числе на самонесущий изолированный (СИП). СИП более надежен, устойчив к механическим повреждениям и сложным погодным условиям. Современный провод позволяет снизить риск травматизма среди населения в случае нарушения правил электробезопасности и исключить возможность незаконного подключения к энергообъектам.

Реализация технических и организационных мероприятий в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду активно ведется во всех районах республики.

Напомним, в 2026 году «Россети Северный Кавказ» направят свыше 1,7 млрд рублей на плановый ремонт и техническое обслуживание энергообъектов в Дагестане. Это на 4 % больше, чем в 2025 году.