Стартовал прием заявок в кадровую программу «Команда Дагестана»

Врио главы Дагестана Федор Щукин. Фото: администрация главы РД

В Дагестане стартовал прием заявок в новую кадровую программу «Команда Дагестана». Врио главы республики Федор Щукин анонсировал начало проекта, заявив, что в него нельзя будет попасть по договоренности через «своих» людей. Все будет прозрачно – системы поиска и отбора должны быть понятны каждому.

«Для всех действуют единые правила: регистрация и заполнение электронной анкеты, онлайн-тестирование, решение практических кейсов, индивидуальные собеседования, обучение, стажировки и работа с опытными наставниками», – пишет Федор Щукин в своих социальных сетях.

Он также добавил, что для него имеет принципиальную важность, чтобы в системе государственного и муниципального управления работали профессионалы. Это должны быть люди со знаниями, ответственные и готовые приносить реальную пользу, а не те, кто оказался на посту по чистой случайности или под чьим-либо покровительством.

«Команда Дагестана» находится под личным контролем врио главы Дагестана. После регистрации и тестирования Щукин будет лично принимать решения и приглашать перспективных кандидатов на собеседования.

«Еще одна особенность программы – отраслевой подход. Приём заявок и отбор проводятся по направлениям, а карьерное сопровождение осуществляется под конкретные вакансии в государственном и муниципальном управлении, образовании, здравоохранении, культуре, спорте и молодежной политике».

Участники проекта смогут обучиться, пройти стажировку и подтвердить компетенции при решении профессиональных задач. Врио главы Дагестана уверен, что кадровый резерв программы станет основным источником для подбора кандидатов на управленческие должности.

При этом программа открыта для каждого. Если человек чувствует в себе силы, обладает должными знаниями, готов брать на себя ответственность и честно работать, он может подать заявку на официальном сайте программы «Команда Дагестана»: командадагестана.рф.