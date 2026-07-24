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НовостиОбщество24 июля 2026 14:11

Более 1000 нарушений прав предпринимателей выявили на Ставрополье за полгода

Прокуратура наказала ответственных за это лиц
Данил ЮРКОВ
Прокурор Ставропольского края Юрий Немкин. Фото: прокуратура СК

Прокурор Ставропольского края Юрий Немкин. Фото: прокуратура СК

На Ставрополье за первое полугодие 2026 года прокуратура выявила более 1000 нарушений прав предпринимателей. Чтобы устранить все проблемы, надзорники составили более 550 актов реагирования, а к административной ответственности привлекли 274 должностных лица.

«Надзорным ведомством региона пресечено проведение свыше 250 необоснованных проверок в отношении коммерсантов. К примеру, в Ессентуках прокуратура пресекла проведение незаконных контрольных мероприятий в отношении трех предпринимателей, виновные должностные лица сами привлечены к административной ответственности», – рассказали в прокуратуре Ставропольского края.

За восстановлением прав коммерсантов следит прокурор Ставропольского края Юрий Немкин. После вмешательства надзорников предпринимателям заплатили долг по госконтрактам на 120 млн рублей. В ведомстве уточнили, что получить большинство мер господдержки предприниматели могут в электронном виде.

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