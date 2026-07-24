Порядка двух тысяч спортсменов со всей России объединит марафон в Кисловодске

Для Кисловодска большая честь принимать финал марафона всероссийского масштаба. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Около двух тысяч атлетов из разных уголков России съедутся в Кисловодск для участия в марафоне «Земля спорта». Информацию об этом сообщил глава города Евгений Моисеев. Он рассказал, что город-курорт является привлекательной площадкой для проведения масштабных мероприятий как культурного, так и спортивного характера.

По его словам, местные спортивные объекты отвечают современным требованиям, а соревнования самого разного уровня уже стали здесь привычным явлением. Для Кисловодска станет большой честью принять финал всероссийского марафона, который объединит на своей территории около двух тысяч участников со всей страны.

Основные соревновательные арены будут развернуты на базе спортивной школы имени Г.А. Романенко и вблизи Старого озера. На этих же площадках состоятся церемонии открытия и закрытия состязаний. Программа мероприятия предусматривает выступления спортсменов в таких дисциплинах, как волейбол, футбол, выполнение нормативов комплекса ГТО, семейные эстафеты и силовой экстрим.

Само мероприятие запланировано на период с 11 по 14 сентября 2026 года. Марафон проводится в рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» и преследует цель популяризации физической культуры, массового спорта и принципов здорового образа жизни среди населения, проживающего в сельской местности и малых городах.

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