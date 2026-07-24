В Кузбассе девушка попала в больницу с галлюцинациями после эпиляции

Кожа не является герметичным барьером, поэтому местные анестетики способны проникать в кровоток Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кемеровской области в больницу скорой медицинской помощи поступила пациентка, которая получила отравление из-за неправильного проведения домашней эпиляции. Об этом сообщает издание VSE42.Ru со ссылкой на слова главного токсиколога региона Константина Сиворонова.

Перед процедурой женщина нанесла на большой участок тела обезболивающий крем с высокой концентрацией действующих веществ и дополнительно закрыла кожу плёнкой. Уже в процессе у неё начались слабость, тошнота и галлюцинации.

Девушку экстренно госпитализировали. Анализы показали наличие в её организме прилокаина и лидокаина – местных анестетиков, которые и стали причиной системного отравления. Своевременная медицинская помощь оказалась эффективной, после лечения пострадавшую выписали домой.

Этот случай послужил поводом для подробного разъяснения рисков от самостоятельного применения анестезирующих средств. Как пояснил эксперт, кожа не является герметичным барьером, поэтому местные анестетики способны проникать в кровоток и вызывать острое отравление при ошибках в использовании.

Вероятность интоксикации значительно возрастает, если нанести слишком много концентрированного средства на обширную область, превысить время выдержки, использовать препарат на повреждённой коже или одновременно применять несколько разных составов. Особую опасность представляет использование непроницаемой плёнки, если это прямо не разрешено инструкцией.

Для предотвращения подобных ситуаций врач настоятельно рекомендует предварительно консультироваться со специалистом, внимательно изучать состав приобретаемых кремов и с осторожностью относиться к продукции, купленной на маркетплейсах. Категорически запрещается наносить такие средства на область глаз и закрывать обработанные участки тела плёнкой без прямого указания в инструкции.

При возникновении во время процедуры таких симптомов, как головокружение, тошнота, звон в ушах, галлюцинации или нарушение сознания, необходимо немедленно прекратить процедуру и вызвать скорую помощь по телефонам 103 или 112.

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