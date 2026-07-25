Замглавы Ессентуков награждён медалью Терского казачьего войска

Замглавы Ессентуков Артур Кюрджиев награждён медалью Терского казачьего войска «За участие в СВО». Фото: соцсети главы города.

В администрации Ессентуков состоялось торжественное мероприятие по случаю награждения заместителя главы города Артура Кюрджиева. За проявленное мужество при выполнении задач в зоне СВО он был удостоен медали Терского войскового казачьего общества.

Глава города Владимир Крутников лично поздравил его, отметив мужество и патриотизм бойца. Мэр подчеркнул, что гордится такими сотрудниками.

Руководитель муниципалитета заявил также о важности поддержки участников спецоперации и подтвердил намерение властей продолжать помогать защитникам Отечества на всех этапах: как во время службы, так и в период реабилитации после возвращения.

По словам главы города, служба таких людей является примером истинного патриотизма, а город будет оказывать всестороннюю поддержку своим героям вне зависимости от того, где они находятся – на передовой или дома.

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