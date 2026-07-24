В Курортной зоне Пятигорска у фотографов изъяли орлов для фотосъемки с туристами

В курортной зоне Пятигорска были изъяты орлы, которых использовали для фотосъёмки с туристами за плату. Фото: соцсети главы города.

Сегодня вечером в курортной зоне Пятигорска были изъяты орлы, которых использовали для фотосъёмки с туристами за плату. Об этом сообщил в своих соцсетях глава города-курорта Дмитрий Ворошилов.

По его словам, в настоящее время птицы находятся в безопасном месте, где их осмотрит орнитолог. Сотрудники полиции города Пятигорска в отношении нарушителей составили административные протоколы по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)). Далее материалы будут переданы в суд.

«Выражаю благодарность сотрудникам отдела МВД России по городу Пятигорску и сотрудникам отдела торговли. Отдельные слова благодарности - участковому полиции по курзоне», – написал глава города.

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