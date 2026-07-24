Пять населенных пунктов КБР остались без электричества из-за непогоды

Имеются локальные обрывы линий электропередачи. Фото: Руслан Вороной

Экстренные и муниципальные службы Кабардино-Балкарии проводят комплекс мероприятий по ликвидации последствий комплекса неблагоприятных метеорологических явлений в Зольском районе. Как сообщил глава республики Казбек Коков в своих соцсетях, в результате прохождения грозового фронта с градом и порывистым ветром зафиксированы локальные отключения энергоснабжения в пяти населённых пунктах.

«Сегодня вечером в ряде населенных пунктов Зольского района (в том числе в Залукодесе, Зольском, Совхозном, Псынадахе, Батехе) прошел дождь с градом, местами сопровождавшийся сильными порывами ветра», – сообщил он.

По его ловам, жертв и пострадавших среди населения нет. Силами ремонтных бригад ведётся восстановление целостности линий электропередач. Ситуация находится на контроле у руководства региона.

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