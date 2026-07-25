17-летний парень погиб в ДТП двух иномарок с молодыми водителями на Ставрополье

Ночные гонки мажоров на иномарках в Буденновске закончились больницей и моргом. Фото: ГАИ СК

Вчера вечером на улицах Буденновска два молодых и неопытных водителя на иномарках в ходе «обгонялок» спровоцировали столкновение, в результате чего оба улетели в кювет. Как рассказали в пресс-службе ГАИ по Ставропольскому краю, авария произошла в 22 часа 40 минут на улице Розы Люксембург.

«19-летний водитель транспортного средства «Ниссан» при совершении обгона допустил столкновение с обгоняемым автомобилем «БМВ», после чего водители не справились с управлением и съехали на обочину. После съезда автомобиль «Ниссан» опрокинулся, а автомобиль «БМВ» наехал на бетонную тумбу», – рассказали в ведомстве.

Пострадали также оба водителя, они с различными травмами были доставлены в больницу города Буденновска. Однако в результате ДТП скончался на месте до приезда медиков скорой медицинской помощи 17-летний пассажир «Ниссан» (местный житель). Как выяснили госавтоинспекторы на месте происшествия, 19-летний парень за рулем «Ниссан» за год вождения успел собрать 44 штрафа.

По факту аварии сейчас проводит проверку прокуратура региона. Надзорное ведомство даст оценку исполнению законодательства о безопасности дорожного движения, а также о защите прав несовершеннолетних.

«Особое внимание уделяется вопросам оказания пострадавшим необходимой медицинской помощи», – сообщили в ведомстве.

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